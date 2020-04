Coronavirus | ristoratore si barrica nel locale e minaccia di darsi fuoco | “Sono disperato”

(Di martedì 28 aprile 2020)sineldi: “Sono disperato” A Frosinone unsi èto nel suoin piazza Madonna della Neve, portando con sé diverse taniche di benzina endo di suicidandoall’esercizio che è tutto in legno. G. P., il proprietario dell’Osteria Panzini, una delle più antiche e frequentate trattorie del capoluogo ciociaro, ha detto di essere disperato a causa del gravissimo stato di indigenza in cui versa a causa della chiusura obbligata legata all’emergenza. “Dal Governo non è arrivato un solo centesimo”, ha detto secondo quanto riporta Agi ilagli agenti intervenuti sul posto. I carabinieri hanno interdetto la zona e diverse squadre dei Vigili del. Il comandante provinciale dei Carabinieri, il ...

