Coronavirus | rispettare le regole non vuol dire negare la sofferenza per il confinamento

(Di martedì 28 aprile 2020) Ho sempre creduto che abbracciare fosse un’emozione, ma ai tempi del Covid19, scopro che non abbracciare può essere un’emozione ancor più grande. Abituati al contatto fisico, tanto da darlo per scontato, il virus ha ribaltato le nostre più intime abitudini, privandoci di una delle cose più belle, la spontaneità, quel qualcosa che nasce dall’intimo senza essere dotato di freni e che invece ora siamo obbligati a frenare e incatenare subito dopo. E’ una sensazione alienante vedere le persone che si incrociano per strada e, senza pensarci, adottano il distanziamento necessario tra slalom e deviazioni, tutti uniti nel sentirsi divisi. Siamo costretti, dalle autorità, dal buon senso, dalla voglia di aiutare seguendo le, questo non significa privarci di ammettere il costo collettivo e soggettivo del. Qualcuno ...