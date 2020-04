Coronavirus, Ricciardi: “Il virus potrebbe attenuarsi a giugno con l’arrivo del caldo” (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, secondo Ricciardi il virus potrebbe attenuarsi a giugno con il caldo Secondo Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Sanità per l’emergenza Coronavirus, il virus potrebbe attenuarsi a giugno con l’arrivo del caldo. In un’intervista a La Stampa, infatti, il medico ha citato uno studio secondo cui in determinate condizioni il virus non sopravvive più di due minuti. Secondo Ricciardi, il documento “presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido”. “Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell’80% la sua permanenza non supera l’ora – spiega Ricciardi ... Leggi su tpi Ricciardi : “Il coronavirus scompare in due minuti col sole a 24°”

