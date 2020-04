Coronavirus, revocata ordinanza sul divieto di uscita al personale sanitario (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Marina (Sa) – “Accogliamo positivamente la revoca del provvedimento anche se avremmo preferito un intervento immediato. Ci auguriamo che la scelta non sia dettata solo dall’avvio della fase 2 che, sottolineiamo, non esclude assolutamente la possibilità di contagio tra i cittadini. La pandemia resta e il pericolo di contagio anche. Restano intese per noi le libertà costituzionali dei singoli cittadini senza distinzioni derivanti dalla propria attività professionale“. Così il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto. L'articolo Coronavirus, revocata ordinanza sul divieto di uscita al personale sanitario proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus : Bergamo - revocata interruzione attività pompe funebri (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Marina (Sa) – “Accogliamo positivamente la revoca del provvedimento anche se avremmo preferito un intervento immediato. Ci auguriamo che la scelta non sia dettata solo dall’avvio della fase 2 che, sottolineiamo, non esclude assolutamente la possibilità di contagio tra i cittadini. La pandemia resta e il pericolo di contagio anche. Restano intese per noi le libertà costituzionali dei singoli cittadini senza distinzioni derivanti dalla propria attività professionale“. Così il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto. L'articolosuldialproviene da Anteprima24.it.

My_Salute : Se l'Europa vuole superare la crisi della corona, la regola dell'unanimità deve finalmente essere revocata nell'UE.… - chiccaluciani : +++ULTIM'ORA (MESE): La Costituzione più bella del mondo Retrocede a Ottriata e poi revocata+++ #Fase2 #Dpcm #coronavirus #riapertura - andrea_falivene : RT @cronachecampane: Coronavirus, #Ercolano revocata l’ordinanza della spesa in ordine alfabetico - Yogaolic : RT @cronachecampane: Coronavirus, #Ercolano revocata l’ordinanza della spesa in ordine alfabetico - cronachecampane : Coronavirus, #Ercolano revocata l’ordinanza della spesa in ordine alfabetico -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus revocata Coronavirus, revocata ordinanza sul divieto di uscita al personale sanitario anteprima24.it Mascherine e rivolte, profezia Manzoni si avvera?/ Promessi Sposi ‘avvisano’ Conte

Se pensate che questo sia l’ennesimo articolo dove si mette in correlazione la “peste manzoniana” e il coronavirus sarete presto delusi, visto che per una volta il “contatto” tra Alessandro Manzoni, i ...

Covid-19 made in China? Su cosa indagano i militari russi a Bergamo

La missione russa nel Nord Italia ha avuto senz'altro finalità di intelligence, ma non nei confronti dell'Italia. E se la smoking gun contro Pechino si trovasse in una casa di riposo a Bergamo? L'anal ...

Se pensate che questo sia l’ennesimo articolo dove si mette in correlazione la “peste manzoniana” e il coronavirus sarete presto delusi, visto che per una volta il “contatto” tra Alessandro Manzoni, i ...La missione russa nel Nord Italia ha avuto senz'altro finalità di intelligence, ma non nei confronti dell'Italia. E se la smoking gun contro Pechino si trovasse in una casa di riposo a Bergamo? L'anal ...