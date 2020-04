Coronavirus Puglia, Emiliano emette un’ordinanza, da domani 29 aprile cimiteri aperti e non solo (Di martedì 28 aprile 2020) Il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha emesso un’ordinanza: “Dal 29 aprile consentiamo inoltre la tolettatura degli animali di compagnia previo appuntamento, la pesca amatoriale e la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto”. Poi, a proposito della quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra in Puglia da un’altra regione ha deciso di consentire “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Emiliano ha spiegato: “Questa misura di prevenzione l’abbiamo introdotta per la prima volta in Puglia con un’ordinanza che ha fatto scuola, emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’improvviso esodo dal Nord Italia di migliaia di persone. La nostra ordinanza è intervenuta prima del lockdown nazionale ed è stata la chiave per evitare il ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - bollettino Covid oggi 28 aprile - 22 nuovi positivi - 0 in provincia di Bari

Coronavirus Puglia - bollettino di oggi 27 aprile - 10 nuovi casi in Puglia - 3 in provincia di Bari.

Coronavirus - la cura Ascierto funziona : in Puglia avuti risultati strabilianti (Di martedì 28 aprile 2020) Il governatore della, Micheleha emesso un’ordinanza: “Dal 29consentiamo inoltre la tolettatura degli animali di compagnia previo appuntamento, la pesca amatoriale e la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto”. Poi, a proposito della quarantena a partire dal 4 maggio per chi rientra inda un’altra regione ha deciso di consentire “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.ha spiegato: “Questa misura di prevenzione l’abbiamo introdotta per la prima volta incon un’ordinanza che ha fatto scuola, emanata l’8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell’improvviso esodo dal Nord Italia di migliaia di persone. La nostra ordinanza è intervenuta prima del lockdown nazionale ed è stata la chiave per evitare il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, insieme per 82 anni: anziani coniugi muoiono a distanza di pochi giorni in Puglia #lecce… - lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - lillidamicis : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento… - LaGazzettaWeb : Coronavirus Puglia, senza focolai contagi sempre giù: 22 casi e due decessi. Da domani regole meno rigide -