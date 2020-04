Coronavirus Puglia, bollettino Covid oggi 28 aprile, 22 nuovi positivi, 0 in provincia di Bari (Di martedì 28 aprile 2020) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 28 aprile in Puglia, sono stati registrati 1.520 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 22 casi, così suddivisi: 0 nella provincia di Bari; 3 nella provincia Bat; 0 nella provincia di Brindisi; 15 nella provincia di Foggia; 4 nella provincia di Lecce; 0 nella provincia di Taranto. Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - Emiliano emette un’ordinanza - da domani 29 aprile cimiteri aperti e non solo

Coronavirus Puglia - bollettino di oggi 27 aprile - 10 nuovi casi in Puglia - 3 in provincia di Bari.

Coronavirus - la cura Ascierto funziona : in Puglia avuti risultati strabilianti (Di martedì 28 aprile 2020) Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa chemartedì 28in, sono stati registrati 1.520 test per l’infezione da-19e sono risultati22 casi, così suddivisi: 0 nelladi Bari; 3 nellaBat; 0 nelladi Brindisi; 15 nelladi Fa; 4 nelladi Lecce; 0 nelladi Taranto.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, insieme per 82 anni: anziani coniugi muoiono a distanza di pochi giorni in Puglia #lecce… - lorepregliasco : Alcuni dati molto strani sui tamponi: in Sicilia e Basilicata il numero di persone testate e di tamponi coincide (q… - Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - lillidamicis : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento… - LaGazzettaWeb : Coronavirus Puglia, senza focolai contagi sempre giù: 22 casi e due decessi. Da domani regole meno rigide -