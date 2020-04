Coronavirus | protezione civile | oltre 27 000 morti | 105 205 positivi | 68 971 guariti I

Agenzia_Ansa : Sono salite a 27.359 le vittime per #coronavirus in #Italia, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l'aumento… - Agenzia_Ansa : Da oggi il #numeroverde di aiuto psicologico per il #coronavirus. Messo a punto dal Ministero della Salute e dalla… - valigiablu : Dal nostro feed live - RadioTadino : RT @SkyTG24: ?? #COVID19 in #Italia ?? Il bollettino della Protezione Civile aggiornato alle 18 del #28aprile: - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Si conferma il calo dei malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era… -

Coronavirus protezione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus protezione