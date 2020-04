Coronavirus | Piepoli | “Maggioranza italiani finora favorevole a scelte di Conte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) “In questa fase, l’umore degliè confuso e varia notevolmente da una settimana all’altra.la maggioranza della popolazione ha approvato ledel governo. Adesso si pone il problema della reintegrazione nella vita normale, che sembrerebbe essere condotta con molta prudenza”. Sono le parole di Nicola, presidente dell’omonimo Istituto, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. E aggiunge: “Nella fase due può darsi che ci saranno delle reazioni da parte degli imprenditori, perché forse il passaggio alla vita normale avverrà troppo coi piedi di piombo. Però andare coi piedi di piombo non ha guastato mai. In realtà, in questa fase, il problema non è dato dalla riaperture delle scuole o delle aziende. Il problema sono ...