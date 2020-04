sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dal mondo: a rischio Olimpiadi anche nel 2021. Petrolio ancora a picco. Meno di mille c… - rtl1025 : ?? Nessun rischio significativo di prendere il #coronavirus maneggiando le banconote: parola della #Bce. In un post… - RavazzaniGuido : RT @rtl1025: ?? Nessun rischio significativo di prendere il #coronavirus maneggiando le banconote: parola della #Bce. In un post sul suo blo… - uboldi_laura : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Panetta (Bce): da banconote nessun rischio significativo di contagio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Panetta (Bce): da banconote nessun rischio significativo di contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Panetta

Maneggiare le banconote non ci espone ad alcun rischio significativo di prendere il coronavirus: parola della Bce. In un post sul suo blog, Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca cen ...Nessun rischio significativo di prendere il Coronavirus maneggiando le banconote: parola della Bce. In un post sul suo blog, Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo, ha tranquillizzato in merito ...