Coronavirus | Palazzo Chigi | “Per congiunti si intendono anche fidanzati e affetti stabili”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 28 aprile 2020), la nota disui: “Compresistabili”. ROMA – Si può andare a trovare il fidanzato/a dal 4 maggio? Il dpcm presentato dal premier Conte non dava una risposta a questa domanda con le polemiche sui social che non sono mancate. Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile una nota diha chiarito il termine ‘’: “Con questa parola siparenti e affini, coniuge, conviventi,stabili estabili“. Quindi dal 4 maggio si potrà andare a trovare qualsiasi persona dalla quale si sia legati da una relazioneva. Un primo chiarimento ma nelle prossime ore ne dovrebbero arrivare altri visto che il decreto in molte parte continua a restare confusionario. In arrivo una nuova circolare La nota diè solo un primo ...