Coronavirus: Ombra (Airgest), ‘servono aiuti alle imprese aeroportuali e industriali’ (Di martedì 28 aprile 2020) Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – “Servono aiuti alle imprese, non solo aeroportuali ma anche industriali. Ancora, dal lockdown per il Coronavirus, una cosa vera dal governo non l’abbiamo vista, se non tanta confusione. Basterebbero cose semplici, chiare e concrete. Ad esempio, ogni mese, il datore di lavoro paga l’F24, versando allo Stato i contributi salariali. Se il premier Giuseppe Conte, di concerto con il ministro, consentisse al datore di lavoro di abbattere del 50% il cuneo fiscale sul lavoro, si darebbe un aiuto vero, una ricchezza immediata in mano alle imprese. A noi serve liquidità e anche i lavoratori avrebbero in tasca subito più soldi”. Questo è l’appello lanciato da Salvatore Ombra, imprenditore siciliano, attivo nel settore dei gruppi elettrogeni, vicepresidente della Ausonia srl, azienda storica di Marsala, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’ombra delle mafie dietro alle rivolte nelle carceri : “Eseguite da manovalanza ma con la regia occulta della criminalità”

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali lombardi. Anche nella giornata di martedì 28 aprile. Mentre resta ancora poco chiara la situazione di Milano dove si sono registrati altri 149 casi all ...

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – "Servono aiuti alle imprese, non solo aeroportuali ma anche industriali. Ancora, dal lockdown per il Coronavirus, una cosa vera dal governo non l'abbiamo vista, se non t ...

