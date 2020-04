Coronavirus: oltre la metà del pescato consumata al ristorante, la chiusura affonda la flotta (Di martedì 28 aprile 2020) “Con oltre la metà del pescato in Italia (55%) che viene consumato fuori casa la chiusura prolungata dei ristoranti affonda la flotta italiana con 12mila pescherecci e 28mila posti di lavoro“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del lockdown prolungato al primo giugno. “La stop forzato alla ristorazione fino alla vigilia dell’estate è un duro colpo per il settore ittico che coinvolge anche – sottolinea la Coldiretti – la chiusura a cascata delle pescherie e dei mercati ittici all’ingrosso e alla produzione. Ad aggravare la paralisi del settore sono i limiti agli spostamenti che – spiega Coldiretti – hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo con la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2-3 giorni, per evitare di doversi recare spesso al ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 199.000 casi totali in Italia. Wp - Trump a conoscenza del virus da gennaio. In Argentina stop al campionato – DIRETTA

Coronavirus nel mondo - ultime notizie. Usa - oltre 56mila morti : come nella guerra del Vietnam

CORONAVIRUS UK : 20.732 MORTI - OLTRE 150MILA CASI/ +329 decessi negli ospedali (Di martedì 28 aprile 2020) “Conla metà delin Italia (55%) che viene consumato fuori casa laprolungata dei ristorantila flotta italiana con 12mila pescherecci e 28mila posti di lavoro“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del lockdown prolungato al primo giugno. “La stop forzato alla ristorazione fino alla vigilia dell’estate è un duro colpo per il settore ittico che coinvolge anche – sottolinea la Coldiretti – laa cascata delle pescherie e dei mercati ittici all’ingrosso e alla produzione. Ad aggravare la paralisi del settore sono i limiti agli spostamenti che – spiega Coldiretti – hanno causato anche il crollo della domanda di pesce fresco per consumo casalingo con la nuova tendenza a fare la spesa ogni 2-3 giorni, per evitare di doversi recare spesso al ...

riotta : Tanti morti #coronavirus negli Usa quanti in Vietnam, in oltre dieci anni di guerra - LauraGaravini : Non rimandiamo oltre #regolarizzazione lavoratori stranieri impiegati nella #raccolta e cura domestica. Lo sostenia… - SkyTG24 : Coronavirus Usa, oltre 55mila morti: quasi come guerra in Vietnam - Cesare25674154 : RT @iltrumpo: Tutti runner e frequentatori di chiese. Oltre ovviamente a ligi contribuenti che pagano regolarmente tutte le tasse. #28Apri… - CretellaRoberta : Coronavirus: Trump, 'sono felice che l'Italia si stia riprendendo': Sulle vittime, il presidente Usa: in totale sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus. Oltre 3milioni i casi nel mondo. 210mila i decessi Rai News Coronavirus Fase 2, bimbi e adolescenti "dimenticati": 1 su 3 è depresso, ecco come aiutarli

Bambini e ragazzi non si citano ormai da tempo. In nessun decreto. È come se fossero scomparsi, chiusi nelle loro case. E mentre si discute di tutto, dal come faremo le vacanze al quando vedremo di nu ...

Coronavirus, Pagano (Lega): “Inaccettabile muro governo su libertà di culto”

”È inaccettabile la decisione del governo Conte di alzare muri e barricate davanti alla legittima e condivisibile richiesta della Cei di aprire, con tutte le dovute attenzioni alle prescrizioni di tip ...

Bambini e ragazzi non si citano ormai da tempo. In nessun decreto. È come se fossero scomparsi, chiusi nelle loro case. E mentre si discute di tutto, dal come faremo le vacanze al quando vedremo di nu ...”È inaccettabile la decisione del governo Conte di alzare muri e barricate davanti alla legittima e condivisibile richiesta della Cei di aprire, con tutte le dovute attenzioni alle prescrizioni di tip ...