Coronavirus, oltre 3 milioni di casi nel mondo: l’America super il milione di contagi, aumento dei decessi in Brasile (Di martedì 28 aprile 2020) Il numero di contagiati dal Coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei tre milioni, secondo un calcolo della Johns Hopkins University. Il numero dei casi confermati è esattamente 3.083.467. Il Paese più colpito sono gli Usa, con 1.002.498 casi. I morti sono 213.273. L’America ha superato il milione di contagi da Coronavirus, un terzo di quelli di tutto il mondo, con un bilancio delle vittime che sale a oltre 57 mila. Secondo la John Hopkins University i casi di pazienti Covid-19 sono ora 1.002.498. Lo Stato maggiormente colpito per contagi e vittime è quello di New York. Sono invece 5.763.128 i test condotti sulla popolazione sospetta, afferma la Johns Hopkins. Con i 474 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il Brasile ha superato la soglia dei 5 mila morti per Coronavirus, mentre il totale dei contagi è arrivato a 71.886. Il ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre 150 detenuti contagiati nelle carceri italiane

