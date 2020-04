Coronavirus, oltre 201.000 casi totali in Italia. L’America supera il milione di contagi – DIRETTA (Di martedì 28 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia19.50 – Gli Usa superano il milione di contagi Negli Usa è stata superata la quota del milione di contagi. Un numero destinato a crescere nei prossimi giorni. 19.15 – Il sindaco di Codogno: “Da Conte ci aspettavamo di più” “Da Conte ci aspettavamo di più“, queste le parole del sindaco di Codogno subito dopo l’incontro con il premier. 19.10 – Fontana chiede al Governo l’autorizzazione per le messe Il Governatore Fontana ha avanzato la richiesta al Governo di autorizzare le messe in Lombardia. 17.55 – Coronavirus in Italia, il bilancio Leggero incremento dei casi ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie – In Italia più di 2mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 300 nuovi positivi. Conte : «Rifarei tutto». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre tre milioni i casi nel mondo e 211 mila morti. In Germania risale l’indice di contagio La Stampa Hackhaton online per rilanciare il turismo

ROMA (ITALPRESS) – L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova tutto l’impianto economico del Paese e tra i primi settori a essere piu’ colpiti c’e’ quello del turismo. The Data Appeal Company in c ...

America supera il milione di contagi

WASHINGTON, 28 APR - L'America ha superato il milione di contagi da coronavirus, un terzo di quelli di tutto il mondo, con un bilancio delle vittime che sale a oltre 57 mila. Secondo la John Hopkins ...

