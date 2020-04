Coronavirus | Olimpiadi a rischio anche nel 2021 | “Se la pandemia non sarà sotto

(Di martedì 28 aprile 2020) “Se lanon saràcontrollo nel, i Giochi (olimpici) saranno annullati“: lo ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore dellea Tokyo, Yoshiro Mori, in un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sports. Il presidente ha specificato che i Giochi non potranno essere posticipati oltre il, se il mondo sarà ancora alle prese con il Covid-19, “saranno cancellati“.L'articolonel: “Se lanon saràcontrollo, verranno annullate” Meteo Web.

Sara Cardin è la più grande campionessa italiana di karate , medaglia d’oro ai mondiali nel 2014, otto volte sul podio agli Europei, 20 titoli italiani. Il karatè è diventato disciplina olimpica è da ...Le Olimpiadi di Tokyo, spostate al 2021 per via del coronavirus, saranno cancellate se il prossimo anno la pandemia non sarà sotto controllo. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato organizzatore ...