Coronavirus: nelle ultime 24 ore in Alto Adige solo 2 casi e 30 guariti (Di martedì 28 aprile 2020) I laboratori dell’Azienda sanitaria Altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 490 tamponi, 2 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.498. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 39.130 tamponi su 18.567 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 186 pazienti affetti da Covid-19. Altre 39 persone assistite dall’Azienda sanitaria ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - trend stabile nelle Marche : nelle ultime 24 ore solo 48 casi su 1033 tamponi

Tornano a calare i nuovi contagi. In costante discesa i ricoveri nelle terapie intensive. Ma in 24 ore il Coronavirus ha fatto altre 333 vittime

