Coronavirus nel mondo, ultime notizie. Usa, oltre 56mila morti: come nella guerra del Vietnam (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Continua la pandemia da Coronavirus, con oltre 2,8 milioni di casi nel mondo e oltre 200mila morti. Negli Stati Uniti il bilancio sembra essere sempre più tragico, con i decessi che sono arrivati a quota 55mila. Anche in Spagna è risalito, seppur lievemente, il numero di morti a causa del Covid-19, e il Paese ha lanciato un vasto studio sierologico, su un campione di 60-90 mila persone, per stimare la percentuale di immunità. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, martedì 28 aprile 2020: Ore 6,00 – Il Coronavirus ha fatto gli stessi morti della guerra del Vietnam – Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, il ... Leggi su tpi Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie su contagi. DIRETTA

