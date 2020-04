Coronavirus, nel Lazio solo 75 nuovi casi: “Andamento in discesa, trend sotto l’1,1%” (Di martedì 28 aprile 2020) Si è conclusa la videoconferenza della task-force regionale del Lazio per il Covid-19, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dei direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%” ha spiegato l’assessore D’Amato. “Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati effettuati i ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - nel Lazio 75 nuovi positivi e 17 decessi. A Roma 47 casi - morte quattro donne

