Coronavirus: Meloni, ‘la fase 2 si voti in Parlamento’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Siamo pronti a fare la nostra parte, noi vogliamo dare una mano agli italiani. Il Parlamento non decide niente, qui ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono della libertà, del destino, dei diritti fondamentali di milioni di persone. Il Parlamento non vota su nulla, la fase due si deve votare in Parlamento”. Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un sit in di fronte palazzo Chigi con i parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio del partito.“E penso che il Parlamento -aggiunge- sarebbe più ragionevole su tante questioni. Noi vogliamo fare la nostra parte, ma qualcuno deve darci la possibilità di contribuire ad aiutare la nostra nazione, perchè non resteremo a guardare mentre centinaia di migliaia di persone rischiano il futuro, rischiano tutto ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Meloni - ‘persone non sono codici - impresa non può morire per decreto’**

Coronavirus - Giorgia Meloni protesta contro la fase 2 : migliaia di italiani a rischio

Coronavirus : Meloni e Fdi davanti Palazzo Chigi ‘in piazza per dar voce agli innocenti’ (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Siamo pronti a fare la nostra parte, noi vogliamo dare una mano agli italiani. Il Parlamento non decide niente, qui ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono della libertà, del destino, dei diritti fondamentali di milioni di persone. Il Parlamento non vota su nulla, ladue si deve votare in Parlamento”. Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, durante un sit in di fronte palazzo Chigi con i parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio del partito.“E penso che il Parlamento -aggiunge- sarebbe più ragionevole su tante questioni. Noi vogliamo fare la nostra parte, ma qualcuno deve darci la possibilità di contribuire ad aiutare la nostra nazione, perchè non resteremo a guardare mentre centinaia di migliaia di persone rischiano il futuro, rischiano tutto ...

Rinaldi_euro : Quindi è ufficiale: il M5S è favorevole al MES! Solo in 7 hanno avuto dignità di ripudiarlo! - manuelarella : RT @tempoweb: 'Migliaia di italiani a rischio, la pazienza è colma' @GiorgiaMeloni in marcia contro #PalazzoChigi - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Migliaia di italiani a rischio, la pazienza è colma' @GiorgiaMeloni in marcia contro #PalazzoChigi - 0Zedda : RT @tempoweb: 'Migliaia di italiani a rischio, la pazienza è colma' @GiorgiaMeloni in marcia contro #PalazzoChigi - AntonioDiBari85 : RT @GarauSilvana: #Fase2 Rispetto per le vittime di #coronavirus pari a 0. Anche oggi muoiono delle persone e loro pur di mettersi in mostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Meloni Coronavirus, Giorgia Meloni protesta contro la fase 2: migliaia di italiani a rischio Il Tempo Coronavirus: Meloni, ‘la fase 2 si voti in Parlamento’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Siamo pronti a fare la nostra parte, noi vogliamo dare una mano agli italiani. Il Parlamento non decide niente, qui ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanz ...

Il flash mob (modello Israele) di Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Chigi

Circa 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI stanno partecipando a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. La manifestazione - che si svolge sul 'modello is ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Siamo pronti a fare la nostra parte, noi vogliamo dare una mano agli italiani. Il Parlamento non decide niente, qui ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanz ...Circa 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI stanno partecipando a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. La manifestazione - che si svolge sul 'modello is ...