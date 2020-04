Coronavirus marito muore | lei esce dalla rianimazione | «In sogno mi ha detto | ‘Torna

(Di martedì 28 aprile 2020) Una storia commovente arriva da Arre, comune di circa 2mila anime, in provincia di Padova, in Veneto, una delle regioni più colpite dal. Una famiglia, come purtroppo ce ne sono state tante, ha provato sulla propria pelle la letalità del Covid-19. Una tranquillità distrutta: ilcolpito dall’epidemia è morto, la moglie è riuscita a guarire. Fuoriha potuto riabbracciare la figlia: «Antonio inmi ha: torna indietro». Una vicenda riportata da Il Mattino di Padova, che ha intervistato la signora Rita Manfrin, rilanciata dall’Huffington Post.Padova, lei: «Inmi ha: ‘Torna indietro’» Ildella signora di Rita, 59 anni, è morto lo scorso 25 marzo di, contemporaneamente lei ...

repubblica : Brindisi, marito e moglie uccisi dal Coronavirus in una settimana: stavano insieme da 82 anni - Open_gol : Maatje e suo marito sono stati costretti a chiudere gli account social. Anche il loro indirizzo di casa sarebbe sta… - MediasetTgcom24 : Lanciano, la testimonianza: 'Mio marito stroncato dal coronavirus a 54 anni, la procedura dei tamponi è assurda' … - quot_umbria : Coronavirus, volontaria umbra bloccata da due mesi in Thailandia col marito - marcamoly : Il frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl ha fatto una sorpresa a un infermiera del Bronx che ha sconfitto il corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marito

IL GIORNO

La Royal Family non fa eccezioni in tempi di Coronavirus e sta passando la quarantena a casa proprio come ogni persona "normale". La regina Elisabetta II è in isolamento a Windsor, William e Kate sono ...Uniti anche nel ricovero. Insieme anche nei lunghi giorni della malattia e nei trasferimenti da un presidio all'altro. Succede al San Jacopo, a San Marcello e anche nel nuovo reparto di cure intermedi ...