Coronavirus, lontana da casa senza motivo: multata già 6 volte (Di martedì 28 aprile 2020) SIENA. multata per la sesta volta per essersi allontanata da casa senza fornire valide giustificazioni rispetto ai divieti imposti a seguito dell'emergenza Coronavirus. Protagonista una donna di 52 anni residente a Montepulciano (Siena) sorpresa dai carabinieri forestali a passeggio lungo una strada provinciale lontano dalla propria residenza. I militari hanno verificato nella banca dati che la donna era già stata sanzionata altre cinque volte per lo stesso motivo e le è stata contestata pertanto la recidiva, con una multa di 746 euro. Durante gli stessi controlli i carabinieri forestali hanno sorpreso in un'area boschiva a Trequanda, cinque uomini di origine albanese a bordo di un'auto lontani dal comune di residenza senza valida giustificazione e sprovvisti di qualsiasi dispositivo di protezione. Per il guidatore è scattata la prevista sanzione ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - l’Oms invita a tenere alta la guardia : “L’epidemia è lontana dalla fine”

