Coronavirus, l’Oms: “Allarme per l’impatto sul Medio Oriente” (Di martedì 28 aprile 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme sull’impatto che il Coronavirus potrebbe avere nelle zone di conflitto in Medio Oriente e ha esortato i Paesi della regione a non allentare le misure di confinamento. “Questa lotta è diventata ancora più impegnativa con la comparsa del virus in paesi come la Siria, la Libia e lo Yemen”, ha dichiarato il direttore dell’Oms per il Mediterraneo orientale Ahmed al-Mandhari. Anni di disordini e conflitti hanno distrutto le infrastrutture sanitarie in questi paesi, con un accesso limitato ai servizi medici di base, ha spiegato il funzionario delle Nazioni unite nel corso di una conferenza stampa online dal Cairo. Un’altra seria sfida in questi paesi, ha aggiunto Mandhari, è la frammentazione politica, che ha spesso ostacolato la condivisione delle informazioni e ... Leggi su meteoweb.eu “L’estate può uccidere il coronavirus - ma rispettiamo le norme di sicurezza” - avverte l’Oms

(Di martedì 28 aprile 2020) L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme sull'impatto che ilpotrebbe avere nelle zone di conflitto inOriente e ha esortato i Paesi della regione a non allentare le misure di confinamento. "Questa lotta è diventata ancora più impegnativa con la comparsa del virus in paesi come la Siria, la Libia e lo Yemen", ha dichiarato il direttore dell'Oms per il Mediterraneo orientale Ahmed al-Mandhari. Anni di disordini e conflitti hanno distrutto le infrastrutture sanitarie in questi paesi, con un accesso limitato ai servizi medici di base, ha spiegato il funzionario delle Nazioni unite nel corso di una conferenza stampa online dal Cairo. Un'altra seria sfida in questi paesi, ha aggiunto Mandhari, è la frammentazione politica, che ha spesso ostacolato la condivisione delle informazioni e ...

