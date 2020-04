Coronavirus, lo studio: “Potrebbero ammalarsi 1 miliardo di persone” (Di martedì 28 aprile 2020) Un miliardo di persone in tutto il mondo potrebbero ammalarsi di Coronavirus. E’ l’allarme contenuto in uno studio dell’ong International Rescue Committee basato su modelli e dati dell’Oms e dell’Imperial College di Londra, riportato in prima dalla Bbc sul suo sito. Secondo il rapporto si rischiano, inoltre, circa 3 milioni di vittime in decine di Paesi attraversati da conflitti o instabili. “Questi numeri dovrebbero essere una sveglia”, ha commentato il presidente di IRC, David Miliband. “L’effetto devastante della pandemia deve ancora arrivare nelle zone più fragili e nei Paesi distrutti dalle guerre. I governi devono lavorare per eliminare ogni ostacolo agli aiuti umanitari”, ha aggiunto. Secondo la ricerca, saranno necessari aiuti umanitari e finanziari per rallentare la diffusione del virus. Soprattutto in ... Leggi su meteoweb.eu Wall Street Journal : Il lockdown complica lo studio di cure e vaccini per il coronavirus

Coronavirus - lo studio del San Raffaele sui soggetti più a rischio : «Importante nella fase due tutelare gli anziani - ma non possiamo tenerli ai domiciliari» – L'intervista

I pediatri dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo hanno lanciato un’allerta nazionale dopo che in un mese si è registrato un numero eccezionale di bambini colpiti da una rara sindrome infiammatoria c ...

Paginemediche.it è una piattaforma italiana di digital health ed è stata tra le prime aziende del settore a rispondere in maniera tempestiva al diffondersi del Coronavirus, mettendo a disposizione di ...

