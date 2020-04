Coronavirus, lo studio cinese: “Diventerà una malattia stagionale, ecco come potremo combatterlo” (Di martedì 28 aprile 2020) Un gruppo di scienziati dell’Istituto di Biologia patogena dell’Accademia cinese delle scienze mediche afferma che il Coronavirus non sparirà ma tornerà come una classica influenza stagionale. A differenza di quanto avvenuto con la Sars del 2003, dovremmo convivere ancora a lungo con questo virus. Jin Qi, direttore dell’Istituto di Biologia patogena, ha detto a tal proposito: “La difficoltà principale di questo ceppo riguarda i portatori sani, o asintomatici, che rendono estremamente arduo individuare e contenere la diffusione del virus, mentre con la Sars di 17 anni fa le persone si ammalavano gravemente, una volta individuati i focolai è stato relativamente più semplice contenere la gravita’ della situazione. In questo caso, invece, in Cina si riscontrano ancora moltissimi casi di persone che contraggono il ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - lo studio del San Raffaele sui soggetti più a rischio : «Importante nella fase due tutelare gli anziani - ma non possiamo tenerli ai domiciliari» – L’intervista

Coronavirus - studio svela : “Con fase 2 si rischiano 70 mila morti”

Coronavirus - Fase 2 - studio coreano : Flussi d’aria in spazi condivisi grave pericolo. Cosa fare (Di martedì 28 aprile 2020) Un gruppo di scienziati dell’Istituto di Biologia patogena dell’Accademiadelle scienze mediche afferma che ilnon sparirà ma torneràuna classica influenza. A differenza di quanto avvenuto con la Sars del 2003, dovremmo convivere ancora a lungo con questo virus. Jin Qi, direttore dell’Istituto di Biologia patogena, ha detto a tal proposito: “La difficoltà principale di questo ceppo riguarda i portatori sani, o asintomatici, che rendono estremamente arduo individuare e contenere la diffusione del virus, mentre con la Sars di 17 anni fa le persone si ammalavano gravemente, una volta individuati i focolai è stato relativamente più semplice contenere la gravita’ della situazione. In questo caso, invece, in Cina si riscontrano ancora moltissimi casi di persone che contraggono il ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Non è il momento di mollare, non buttiamo a mare i sacrifici fatti fin qui. Allo studio piano… - LaStampa : Lo studio che spaventa gli Usa: le vittime per coronavirus sarebbero in realtà il doppio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gualtieri: allo studio intervento a fondo perduto Pmi #coronavirus - bnotizie : METEO e CORONAVIRUS: il COVID-19 TRASPORTATO in ARIA dall`INQUINAMENTO, ecco la CORRELAZIONE in questo STUDIO &raqu… - infoitsport : Coronavirus, ecco lo studio Politecnico-Coni: tamponi 48 ore prima di ogni partita -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, riapertura uffici e rischio contagio: lo studio su aria condizionata e folla Corriere della Sera Regione Calabria-Covid-19: Fondo di 3 milioni di euro per gli studenti, grazie ad un emendamento del

REGGIO CALABRIA, 28 APR - Quando la politica da risposte concrete ed urgenti ai cittadini ed ai suoi bisogni va sostenuta e portata avanti a prescindere dal colore della maglietta. E’ il caso di un em ...

Coronavirus, gli andrologi: rischio infertilità per gli uomini positivi. Negli Usa è corsa a conservare il seme

Potrebbero esserci rischi di infertilità per gli uomini che contraggono la Covid-19. Il virus troverebbe un habitat nei testicoli sulle cellule dei quali si trovano i recettori ACE-2 gli stessi di pol ...

REGGIO CALABRIA, 28 APR - Quando la politica da risposte concrete ed urgenti ai cittadini ed ai suoi bisogni va sostenuta e portata avanti a prescindere dal colore della maglietta. E’ il caso di un em ...Potrebbero esserci rischi di infertilità per gli uomini che contraggono la Covid-19. Il virus troverebbe un habitat nei testicoli sulle cellule dei quali si trovano i recettori ACE-2 gli stessi di pol ...