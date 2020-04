Coronavirus, l’Iss smentisce l’audio Whatsapp sui rischi del 5G: “E’ una fake news, non è un nostro ricercatore” (Di martedì 28 aprile 2020) Torna la bufala sui rischi di Covid-19 legati al 5G, la quinta generazione della telefonia mobile. E questa volta è un audio che ‘gira’ su Whatsapp in cui si attribuisce a un ricercatore dell’Istituto superiore di sanità (Iss) affermazioni relative a una correlazione tra 5G e Covid-19. Una “notizia priva di fondamento”, avverte l’Iss. “L’evoluzione della telefonia mobile (di cui il 5G rappresenta lo sviluppo più recente) – spiega Alessandro Polichetti del Centro nazionale per la Protezione dalle radiazioni e Fisica computazionale dell’Iss, in un approfondimento su sito – è stata caratterizzata da una copertura del territorio sempre più fitta, con sempre più numerose antenne che servono aree, le cosiddette ‘celle’, di dimensioni sempre più ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Giovanni Rezza dell’ISS sulla totale apertura : “Rischio catastrofe”

