Coronavirus, la Regione Campania chiarisce: Sì alle passeggiate, no a footing e jogging (Di martedì 28 aprile 2020) In Campania è consentito passeggiare, vietato fare shopping. L’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 ha diffuso il chiarimento n.21 all’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 (Attività motoria), “nel quale si precisa ulteriormente quanto espresso nella stessa ordinanza”. In particolare: “…non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la riapertura secondo la Francia : fine lockdown diverso regione per regione - negozi riaperti l’11 maggio - il 2 giugno inizia la Fase 3

