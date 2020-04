Coronavirus, la Puglia riparte: dal 4 maggio riaprono i cimiteri, OK a spostamenti nelle seconde case e alla pesca [DETTAGLI] (Di martedì 28 aprile 2020) La Puglia riparte dopo due mesi di lockdown per contrastare l’emergenza di Coronavirus. Via libera dal 4 maggio agli spostamenti per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case. E’ quanto previsto in una ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vista della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus. La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani, quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio. Via libera così alla possibilità di raggiungere le seconde case, al mare o in campagna, di praticare la pesca, di effettuare toelettatura di animali. Aperti anche i cimiteri. L’ordinanza giunge come una precisa strategia regionale di fase 2 in una regione dove ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Puglia - bollettino Covid oggi 28 aprile - 22 nuovi positivi - 0 in provincia di Bari

