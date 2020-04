Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i servizi educativi. Così aiutiamo i genitori, in sicurezza” (Di martedì 28 aprile 2020) Le scuole non riapriranno fino a settembre. Ma Firenze potrebbe riportare bambini e studenti in classe già da metà maggio: non per la didattica ma per i cosiddetti “servizi educativi”. Con la ripartenza delle attività produttive, tra il 4 maggio e l’1 giugno, infatti, i lavoratori potrebbero avere difficoltà a organizzarsi con i propri figli e così il Comune di Firenze si è proposto come capofila di un progetto nazionale per riaprire gli edifici scolastici (e poi i centri estivi) nei mesi di maggio e giugno. “Con le scuole chiuse fino a settembre, non reggiamo – dice al fattoquotidiano.it la vicesindaca di Firenze e presidente della commissione Istruzione di Anci, Cristina Giachi – soprattutto dal primo giugno quando tutto il Paese si rimetterà in moto: sarei felice se Firenze diventasse un caso ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lo smartworking diventi “diritto dei lavoratori” : la proposta del ministro del lavoro tedesco

Coronavirus - la proposta di Anammi : «Ripartire dal condominio»

Coronavirus - Trump : “quella delle iniezioni di disinfettante era una proposta sarcastica” (Di martedì 28 aprile 2020) Le scuole non riapriranno fino a settembre. Mapotrebbe riportare bambini e studenti in classe già da metà: non per la didattica ma per i cosiddetti “servizi educativi”. Con la ripartenza delle attività produttive, tra il 4e l’1 giugno, infatti, i lavoratori potrebbero avere difficoltà a organizzarsi con i propri figli e così il Comune disi è proposto come capofila di un progetto nazionale per riaprire gli edifici scolastici (e poi i centri estivi) nei mesi die giugno. “Con le scuole chiuse fino a settembre, non reggiamo – dice al fattoquotidiano.it la vicesindaca die presidente della commissione Istruzione di Anci, Cristina Giachi – soprattutto dal primo giugno quando tutto il Paese si rimetterà in moto: sarei felice sediventasse un caso ...

RegioneER : #Coronavirus, dal 27 aprile ripartono IMPRESE-DISTRETTI con attività export e CANTIERI opere pubbliche. Dal 4 MAGGI… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo smartworking diventi “diritto dei lavoratori”: la proposta del ministro del lavoro tedesco - NicolaMorra63 : Il #23aprile2020 @GiuseppeConteIT ha dimostrato grande vis persuasiva nel far accettare all'#UE il #RecoveryFund co… - MicheleAnnibale : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i servizi educativi.… - fattoquotidiano : Coronavirus, la proposta di Firenze: “Scuole aperte a metà a maggio, non per la didattica, ma per i servizi educati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus, lo smartworking diventi “diritto dei lavoratori”: la proposta del ministro del… Il Fatto Quotidiano La Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto: il programma a Casale Monferrato

Martedì 28 aprile, alle 12, il sindaco Federico Riboldi e la presidente Afeva Giuliana Busto deporranno una corona d'alloro. Indetto un concorso per la pagina wikipedia del Parco Eternot Il Comune di ...

Influenza, entro maggio le gare per acquistare il vaccino. E si pensa anche ai bambini

Il ministero della Salute chiama la Regione Fvg per un nuovo progetto pilota. Si progetta la campagna in anticipo per evitare il sovrapporsi di due epidemie ...

Martedì 28 aprile, alle 12, il sindaco Federico Riboldi e la presidente Afeva Giuliana Busto deporranno una corona d'alloro. Indetto un concorso per la pagina wikipedia del Parco Eternot Il Comune di ...Il ministero della Salute chiama la Regione Fvg per un nuovo progetto pilota. Si progetta la campagna in anticipo per evitare il sovrapporsi di due epidemie ...