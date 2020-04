Coronavirus | la nave Costa Magica arriva nel porto di Ancona tra le polemiche La

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Lae i suoi 272 metri di lunghezza hanno fatto ingresso poco prima delle 9 di questa mattina aldidopo un viaggio di oltre 40 giorni tra Caraibi, oceano Atlantico e Mediterraneo. Rifiutate da una serie di scali – Martinica, St. Kitts and Nevis e Tenerife – le 617 persone a bordo (44 italiani, 176 indiani, 141 indonesiani, 131 filippini, un centinaio di centro e sudamericani) in quarantena, tra cui un centinaio presunti positivi al Covid-19, è stato accolto daldel capoluogo marchigiano. Laresterà ormeggiata alla banchina 19 all’incirca un mese, il tempo di svolgere i tamponi a tutti, attendere l’esito e lasciare al’onere di organizzare il rimpatrio dell’equipaggio: compito agevole per gli italiani, molto complesso per gli stranieri, specie gli asiatici a causa dei confini sigillati per motivi ...