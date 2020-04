Coronavirus, la Ligue 1 verso la sospensione definitiva: si riparte ad agosto con la nuova stagione (Di martedì 28 aprile 2020) In Francia si va verso lo stop definitivo dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2. Decisione attesa a breve. Il Primo Ministro, Edouard Philippe, dovrebbe annunciare la sospensione degli eventi sportivi fino ad agosto. A quel punto la palla passerebbe alla Federazione che dovrebbe prendere decisioni sul titolo, sulle partecipanti alle coppe e su promozioni e retrocessioni. Ad agosto, infatti, l’idea è quella di ripartire direttamente con la nuova stagione: impossibile una ripresa in quel mese anche perché la stessa UEFA ha chiesto di concludere i campionati entro il 3 agosto. Coronavirus, Ricciardi: “al sole a 24° ed alta umidità scompare in due minuti” FIFA, vietato sputare a terra. Il capo del comitato medico: “Sono molto scettico riguardo alle partite”L'articolo Coronavirus, la Ligue 1 verso la sospensione definitiva: si ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il Governo francese vuole sospendere la Ligue 1

Ligue 1 - Montpellier in ansia : Sambia in rianimazione a causa del Coronavirus

