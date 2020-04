Coronavirus, la Cassazione:" Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo" (Di martedì 28 aprile 2020) Il riconoscimento del risarcimento alla fidanzata di un pedone ucciso otto anni fa è il precedente giuridico che ha imposto l'interpretazione allargata per individuare le persone a cui da lunedì sarà possibile andare a fare visita Leggi su repubblica Coronavirus - la Cassazione pubblica il format trasmissione atti

Coronavirus - Cassazione proroga le misure di accesso ai servizi

Coronavirus - la Corte di Cassazione invoca alternative al carcere (Di martedì 28 aprile 2020) Il riconoscimento del risarcimento alla fidanzata di un pedone ucciso otto anni fa; il precedente giuridico che ha imposto l'interpretazione allargata per individuare le persone a cui da lunedì sarà possibile andare a fare visita

Notiziedi_it : Coronavirus, la Cassazione:” Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo” - StefScorpion : RT @51inif: Coronavirus, la Cassazione:' Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo' ....?? chi lo accerta la polizi… - alessandrazinit : #Coronavirus, il precedente della #Cassazione che ha orientato la nota sui congiunti di Palazzo Chigi… - CesareOrtis : RT @51inif: Coronavirus, la Cassazione:' Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo' ....?? chi lo accerta la polizi… - noitre32 : RT @51inif: Coronavirus, la Cassazione:' Si è congiunti in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo' ....?? chi lo accerta la polizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cassazione Coronavirus, il precedente della Cassazione che ha orientato la nota sui congiunti di Palazzo Chigi La Repubblica Cannabis light: aumentato il consumo durante il lockdown

Fino a pochissimo tempo fa, in Italia e quasi in tutta Europa la coltivazione di piante di cannabis era considerata illegale, in ragione del fatto che la marijuana, contenendo THC, era classificata co ...

Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio

«Congiunti» è la parola magica che sdoganerà le uscite di milioni di italiani dal 4 maggio: l’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 consente nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare c ...

Fino a pochissimo tempo fa, in Italia e quasi in tutta Europa la coltivazione di piante di cannabis era considerata illegale, in ragione del fatto che la marijuana, contenendo THC, era classificata co ...«Congiunti» è la parola magica che sdoganerà le uscite di milioni di italiani dal 4 maggio: l’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 consente nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare c ...