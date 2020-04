Coronavirus | la Borsa è l’unico mercato a non chiudere quasi mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) ‘Professore, perché durante la pandemia hanno chiuso ogni attività ma non la? Lei è un vecchio docente, una idea dovrebbe averla’. La didattica a distanza accorcia la distanza emotiva tra chi impara e chi insegna, soprattutto lavorando assieme in un Laboratorio di progettazione. Alcuni studenti hanno perfino registrato con me la canzone votiva che è stata pubblicata in rete a Pasqua. Evidente che la domanda, diretta e inusuale, non provenisse da una allieva italiana. Prima dell’esame, un italiano non avrebbe mai usato aggettivi così perentori come “vecchio”. Al massimo, avrebbe mormorato: “non più giovanissimo”. A esame superato, avrebbe forse bisbigliato: “diversamente giovane”. Cosa rispondere alla giovane straniera, mai incontrata dal vivo? Ho tergiversato un po’. Le ho detto ...