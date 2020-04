Coronavirus Italia, superata quota 200mila casi. 382 morti in 24 ore (Di martedì 28 aprile 2020) Secondo il bollettino della Protezione civile, oggi ci sono 2091 casi i più di contagio, per un totale, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria in Italia, di 201.505 casi. Gli attualmente positivi sono 105.205, con una diminuzione di 608 unità rispetto a ieri. I guariti sono 68.941 (+2.317). I morti, nel giro di 24 ore, sono stati 382. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia supera così quota 27mila, per la precisione le vittime del virus salgono a 27.359 persone. Crescono nuovamente i casi in Lombardia. Ieri erano +590, oggi sono +869. I casi totali, nella regione più martoriata dal virus sono adesso 74.348. In Campania, dove ieri si erano registrati solo 18 casi, oggi se ne contano 31, con un incremento dello 0,7%. I casi totali nella nostra regione dall’inizio dell’epidemia sono adesso 4.380. L'articolo ... Leggi su ilnapolista Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 28 aprile : morti - contagi - guariti

