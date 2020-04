Coronavirus Italia, Iss: monitorare misure fase 2 per almeno 14 giorni (Di martedì 28 aprile 2020) Sperimentazione delle misure di riapertura della fase 2 "per un arco di tempo di almeno 14 giorni, accompagnata al monitoraggio dell'impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità del SarsCov2". È questa la raccomandazione contenuta nella relazione tecnica dell'Istituto superiore di Sanità in attesa del 4 maggio. Nel documento, si sottolinea anche che "è evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto" e si suggerisce quindi di adottare "un approccio a passi progressivi" (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). "Approccio di massima cautela" Le stime che emergono dal modello, si precisa poi nel documento, "richiedono comunque un approccio di massima cautela per verificare suo campo il reale impatto"(LA MAPPA DEL CONTAGIO IN Italia - LE GRAFICHE). In particolare, "gli scenari compatibili con il mantenere R0 (l'indice di ... Leggi su tg24.sky Fratelli d’Italia annuncia un suo studio-verità sul Coronavirus in Italia

