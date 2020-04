Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 aprile: morti, contagi, guariti (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le consuete conferenze stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 28 aprile. Il bilancio odierno è di 105.205 attualmente positivi (ieri erano 105.813, -608), 27.359 morti (ieri 26.977, +382) e 68.941 guariti (ieri 66.624, +2.317). Il numero dei casi totali ammonta dunque a 201.505 (ieri 199.414, +2.091). In isolamento domiciliare ci sono invece 83.619 persone (ieri 83.504, +115); in terapia intensiva ci sono oggi 1.863 pazienti (ieri 1.956, -93); i ricoverati con sintomi sono invece 19.723 (ieri 20.353, -630). I tamponi effettuati oggi sono stati 54.272 (ieri ... Leggi su tpi Coronavirus Italia - superata quota 200mila casi. 382 morti in 24 ore

