Coronavirus, Italia a rischio dopo il lockdown? Cosa è successo in Germania (Di martedì 28 aprile 2020) Sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus e l'indice di contagio è già risalito. L'allarme arriva dalla Germania, dove secondo i dati divulgati dal Robert Koch Institut, l'indice è risalito a 1. Un dato significativo, che mostra come ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra. È la prima volta che l'indice risale a 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Dalla settimana scorsa nel Paese sono stati riaperti i negozi, ma vige tuttora il divieto di contatto e da ieri è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico.

