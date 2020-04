Coronavirus | ISTAT | ferma la metà delle imprese | nel 2020 giù i consumi tra 4% e 10%

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – 2,1 milioni dichiuse, quasi la metà di quelle attive (48%), e 7,1 milioni di addetti fermi, di cui 4,8 milioni dipendenti. Sono alcun dei numeri presentati da Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’, chiamato davanti alla Commissione Bilancio della Camera per l’audizione sul DEF. Numeri che offrono un’istantanea della crisi economica innescata dalnel paese. “Senza considerare le deroghe e sulla base dei codici Ateco, queste“generano oltre 1.300 miliardi di fatturato (il 41,4% del totale) e 309 miliardi di valore aggiunto“, segnala Roberto Monducci. In rosso anche le previsioni sui. Nella sua elaborazione l’Istituto di Statistica ha definito due scenari: nel primo si assume che la limitazioneattività produttive si ...

