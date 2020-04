Coronavirus – In Usa oltre 56mila morti. “Trump avvisato a gennaio dai servizi segreti sulla gravità dell’epidemia” (Di martedì 28 aprile 2020) Donald Trump continuava a minimizzare sulla portata della pandemia, ma tra gennaio e febbraio le agenzie di intelligence Usa lo avvertirono sulla gravità del Coronavirus in più di una decina di briefing classificati. Lo scrive il Washington Post che, citando funzionari Usa ed ex dirigenti, parla di “ripetuti” avvertimenti nel rapporto giornaliero per il presidente, noto come ‘Pdb’ (President’s Daily Brief). Intanto negli Usa il Covid-19 ha provocato oltre 56.245 vittime, solo tremila in meno della ventennale guerra in Vietnam. Ma il numero potrebbe già essere superiore se si considera l’analisi del quotidiano americano, secondo cui nelle prime settimane della pandemia, dall’inizio di marzo al 4 aprile, negli Usa ci sono stati circa 15.400 morti in più rispetto alla media storica, quasi il doppio delle vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : attesa di 17 giorni a Ragusa per un tampone

Coronavirus : Fontana - 'io sono per usare mascherina sempre'

