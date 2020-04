Coronavirus in Toscana: 52 nuovi casi, 16 decessi e 123 guarigioni (Di martedì 28 aprile 2020) In Toscana martedì 28 aprile sono 9.231 i casi di positività al Coronavirus, 52 in più rispetto al giorno precedente. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e raggiungono quota 2.524. I test eseguiti hanno raggiunto quota 133.617, 4.569 in più rispetto a lunedì 27, quelli analizzati oggi sono 4.174. Si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 85,2 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto al giorno precedente: si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.039 i casi complessivi ad oggi a Firenze (28 in più rispetto a ieri), 515 a Prato (2 in più), 621 a Pistoia (3 in più), 987 a Massa Carrara (4 in ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus : flash mob in Toscana di 6mila ristoratori. Che consegnano le chiavi ai sindaci

Coronavirus - altri 101 guariti in Toscana. I ricoverati sono il 13 - 8% dei pazienti attualmente positivi

Coronavirus - in Toscana altri 132 casi con 191 guariti in più e 18 decessi (Di martedì 28 aprile 2020) Inmartedì 28 aprile sono 9.231 idi positività al, 52 in più rispetto al giorno precedente. Isono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e raggiungono quota 2.524. I test eseguiti hanno raggiunto quota 133.617, 4.569 in più rispetto a lunedì 27, quelli analizzati oggi sono 4.174. Si registrano 16: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 85,2 anni. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto al giorno precedente: si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Sono 3.039 icomplessivi ad oggi a Firenze (28 in più rispetto a ieri), 515 a Prato (2 in più), 621 a Pistoia (3 in più), 987 a Massa Carrara (4 in ...

regionetoscana : #covid19 Toscana #28aprile ?? 4.569 tamponi (133.617 in totale) ?? 52 casi (9.231 in totale) ?? 763 ricoveri (-62 r… - regionetoscana : #covid19 Toscana, dati #27aprile ?? 2434 tamponi analizzati oggi (129.048 in totale) ?? 32 casi (9179 in totale) ??… - regionetoscana : #COVID19italia Comprendere l'epidemia per sconfiggerla. La Toscana stanzia 6 milioni di euro, a fondo perduto, per… - fseviareggio : RT @TgrRaiToscana: La protesta dei ristoratori. Oggi la consegna delle chiavi - TGR Toscana - intoscana : RT @regionetoscana: #COVID19italia Comprendere l'epidemia per sconfiggerla. La Toscana stanzia 6 milioni di euro, a fondo perduto, per l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana: sempre più guariti, sempre meno nuovi positivi / LIVE LA NAZIONE Coronavirus, campagna Confesercenti Toscana: "Riaprire il 4 maggio"

Una campagna stampa e social per ribadire le richieste della categoria di una riapertura, con tutti gli accorgimenti necessari, già dal 4 maggio. È questo il claim della campagna a cura di Confesercen ...

Emergenza covid-19, Pd Colle: ''Ottima capacità organizzativa del governo locale''

"In particolare vogliamo ringraziare il sistema di protezione civile comunale per il costante servizio di aiuto e sostegno alla cittadinanza, tra cui il servizio di spesa a domicilio per le persone bi ...

Una campagna stampa e social per ribadire le richieste della categoria di una riapertura, con tutti gli accorgimenti necessari, già dal 4 maggio. È questo il claim della campagna a cura di Confesercen ..."In particolare vogliamo ringraziare il sistema di protezione civile comunale per il costante servizio di aiuto e sostegno alla cittadinanza, tra cui il servizio di spesa a domicilio per le persone bi ...