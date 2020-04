Coronavirus | in Nuova Zelanda finisce il lockdown La premier | Virus sconfitto!

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - reportrai3 : #Report ha trovato chi per prima ha diffuso il video, diventato virale, di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da… - zaiapresidente : ?? #CORONAVIRUS / IL TESTO DELLA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DALLE 18.00 DI OGGI, 27 APRILE. ??? - ITardivo : RT @orasolaretv2000: Da Milano Franca Fossati Bellani, oncologa pediatrica: 'Essere nonna a distanza è ingiusto, vedo i miei 2 nipoti con W… - Camille_fm : RT @RadioSavana: Alle 20 #Conte spiegherà la #Fase2. Eccovi in anteprima la nuova autocertificazione. Non serve compilarla, basta il simbol… -

