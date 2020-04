Coronavirus, in Italia 105.205 positivi, 27.359 morti e 68.941 guariti (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus che causa il Covid-19 e’ 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 105.205, con un calo di 608 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri.19.723 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri.83.619 persone, pari al 79% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 ... Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : calo di malati e ricoverati in Italia - oltre 2300 guariti

