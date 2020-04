Coronavirus, in Gran Bretagna risale il numero di morti: 586 in un giorno. Usa, oltre 1 milione di contagi, un terzo dei casi nel mondo (Di martedì 28 aprile 2020) Secondo una stima della France Presse, nel mondo i contagi da Coronavirus hanno superato la soglia dei 3 milioni, e le vittime sono 210.000: l’85% dei decessi sono stati registrati in Europa e negli Stati Uniti. Gli Usa sono il nuovo epicentro della pandemia, con oltre un milione di contagi – un terzo dei casi globali – e 57mila morti che, secondo le ultime proiezioni degli esperti, con l’avvio della fase due potrebbero diventare oltre 74 mila entro agosto. Cionostante, molti Stati hanno riaperto le proprie attività. Tra i Paesi con più vittime seguono l’Italia (26.977), Spagna (23.822), Francia (23.293) e Gran Bretagna (21.092) dove torna a impennarsi il numero di morti in ospedale: 586, dopo il calo segnato ieri e l’altro ieri da 360 e 413 decessi, il minimo da fine marzo. Il totale dei morti nel Regno Unito sale così a 21.678, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la grandi fake news sulla Germania : la curva dei contagi non sta risalendo e il lockdown non c’è mai stato [DATI]

Coronavirus - dalle guardie del castello di Windsor a Jeremy Corbyn : in Gran Bretagna un minuto di silenzio per gli operatori sanitari morti

"Elisa Granato morta per vaccino coronavirus"/ Ma è bufala "Sono viva e sto bene!"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 21mila morti Adnkronos Coronavirus, Protezione Civile: “Italia supera i 200mila contagiati totali”

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di ...

Viterbo: Alfio Pannega. Un ricordo

Il 30 aprile saranno dieci anni che Alfio Pannega e' morto. E credo che sara' la prima volta, in conseguenza delle misure di contenimento dell'epidemia, che alcuni di noi suoi vecchi amici non ci inco ...

