Coronavirus, in Germania allentate restrizioni ma risale l’indice di contagio: ogni persona malata ne infetta un’altra (Di martedì 28 aprile 2020) Per la prima volta da marzo una persona ne contagia un’altra. A pochi giorni dall’allentamento delle restrizioni in Germania, torna a salire l’R0, cioè l’indice di contagio che oggi è a 1. Da metà aprile era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Nel paese guidato da Angela Merkel, gli occhi sono attualmente puntati al prossimo incontro fra governo e Laender, fissato per giovedì: l’Esecutivo ha chiarito ieri di non voler procedere ad una accelerazione dell’allentamento delle misure restrittive, ma la pressione politica ed economica a riguardo sale e il dibattito è acceso. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio. Il Robert Koch Institut riferisce che finora sono stati registrati 156.337 casi di contagio e 5.913 vittime. Dalla settimana scorsa in Germania sono stati riaperti i negozi, ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Germania : 6.126 morti - 158.758 casi/ Epidemia di nuovo in peggioramento

