Coronavirus, in Gb diversi bambini ricoverati in terapia intensiva per uno stato infiammatorio dei vasi sanguigni (Di martedì 28 aprile 2020) Mentre in Italia la situazione Coronavirus è arrivata quasi al termine della fase 1, dalla Gran Bretagna arriva un nuovo allarme che, questa volta riguarda i bambini. E’ la rivista Health Service Journal che ha reso noto che diversi bambini sono ricoverati in terapia intensiva a causa di uno stato infiammatorio dei vasi sanguigni. La rivista fa sapere che si tratta di una sindrome molto grave che fino a questo momento non era conosciuta ma che certamente è da ricondurre al Coronavirus. In Gran Bretagna, al momento ci sono pochi casi ma, comunque, la situazione ha fatto scattare l’allarme. Ai medici di base è stata inviata la seguente circolare: “Nelle ultime 3 settimane, in tutta Londra e anche in altre regioni del Regno Unito c’è’ stato un evidente aumento del numero di bambini di tutte le età che presentano ... Leggi su baritalianews Il mare ai tempi del Coronavirus - al via progetto di monitoraggio delle acque e della biodiversità nello Stretto di Messina [FOTO]

Coronavirus, i ristoratori si preparano alla fase 2: un metro tra i tavoli e accessi diversi

