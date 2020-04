Coronavirus in Europa: prosegue il trend al ribasso in Spagna e Belgio, “dati che infondono speranza” (Di martedì 28 aprile 2020) Il bilancio delle vittime del Coronavirus in Spagna è salito a 23.822 ma si registra una tendenza al ribasso, con 301 morti registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 331 di ieri e ai 288 di lunedì. Circa 210.000 contagi sono stati segnalati dall’inizio della pandemia. Il primo ministro Pedro Sanchez presenterà oggi il piano “progressivo” di uscita dal lockdown. A partire da domenica scorsa, ai minori di 12 anni è stato consentito di uscire se accompagnati dai genitori e dal sabato successivo le persone di tutte le età potranno uscire per l’esercizio fisico, dopo sette settimane di lockdown. Nella regione meridionale dell’Andalusia, che comprende la Costa del Sol ed è fortemente dipendente dal turismo, ci sono piani per riaprire gli hotel all’inizio di giugno. “I dati odierni sono sulla scia della ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : le bugie sui morti in tutta Europa

Coronavirus - rallentano i contagi in Europa : ottime notizie da Germania e Belgio [DATI]

Coronavirus - Malta ha vinto la battaglia : “0 positivi - abbiamo trasformato tsunami in torrente”. E’ il Paese meno colpito d’Europa (Di martedì 28 aprile 2020) Il bilancio delle vittime delinè salito a 23.822 ma si registra una tendenza al, con 301 morti registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 331 di ieri e ai 288 di lunedì. Circa 210.000 contagi sono stati segnalati dall’inizio della pandemia. Il primo ministro Pedro Sanchez presenterà oggi il piano “progressivo” di uscita dal lockdown. A partire da domenica scorsa, ai minori di 12 anni è stato consentito di uscire se accompagnati dai genitori e dal sabato successivo le persone di tutte le età potranno uscire per l’esercizio fisico, dopo sette settimane di lockdown. Nella regione meridionale dell’Andalusia, che comprende la Costa del Sol ed è fortemente dipendente dal turismo, ci sono piani per riaprire gli hotel all’inizio di giugno. “I dati odierni sono sulla scia della ...

Internazionale : L'apertura a tappe annunciata da Conte, l'Europa tra contagi e ripartenze, Stati Uniti ancora in trincea: le notizi… - ignaziocorrao : #Coronavirus e la trattativa con #Bruxelles. Facciamo il punto sui negoziati tra l’#Italia di @GiuseppeConteIT e gl… - europainitalia : ???? L’Italia ha presentato richiesta per ricevere supporto dal Fondo di Solidarietà ???? ?? Il Fondo è uno degli strum… - SkyTG24 : Coronavirus, dalla Spagna agli Usa: lockdown e riaperture in Europa e nel mondo. FOTO - ascenzapisoni : RT @fscodeleo: Oggi su @AffInt 'L’Europa della difesa non sia vittima del grande lockdown'. ????L'appello di @camporin1, @Alessandro__Ma, M.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Europa Coronavirus in Europa. In Spagna lieve aumento decessi. In Germania contagi al minimo Rai News Coronavirus, Olimpiadi 2021 di nuovo a rischio, nel mondo 3 milioni di contagiati, negli Usa gli stessi morti della guerra del Vietnam

Coronavirus, sono oltre tre milioni i casi e più di 211.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. Gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 3.041.550 casi ...

La crisi del terziario a Bergamo, Cgil: «3 mila realtà chiesto gli ammortizzatori»

Sono molteplici le ricadute dell’emergenza Covid-19 sul settore del commercio e del terziario in generale: ne parla Mario Colleoni, segretario generale della Filcams Cgil di Bergamo: «Gli effetti dell ...

Coronavirus, sono oltre tre milioni i casi e più di 211.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di coronavirus. Gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 3.041.550 casi ...Sono molteplici le ricadute dell’emergenza Covid-19 sul settore del commercio e del terziario in generale: ne parla Mario Colleoni, segretario generale della Filcams Cgil di Bergamo: «Gli effetti dell ...