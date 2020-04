Coronavirus in Campania, bollettino del 28 aprile: 30 positivi su 2.528 tamponi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 28 aprile riporta i dati di 30 tamponi positivi su 2.528 effettuati. In totale sono 4.410 i casi positivi (su 73.094 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 494 tamponi di cui 9 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 418 tamponi di cui 2 risultati positivi; – OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 240 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 145 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 83 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 6 risultati ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - altri 30 casi : il totale dei contagiati sale a 4.410

