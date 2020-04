Coronavirus | il virologo Crisanti | “Sbagliato riaprire tutto e subito | in autunno

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) “Quando fu deciso il lockdown c’erano 1.800 nuovi contagiati al giorno, la stessa cifra registrata ieri. Non è che la situazione sia così migliorata“: ilAndrea, in un’intervista a Repubblica, afferma che è sbagliatoe occorrono test a tappeto per individuare i focolai nella Fase 2. “Ci vogliono diagnosi fatte via telefono, vanno geolocalizzati i possibili casi e con software che già esistono si può capire se in una certa area si sta formando un cluster. Se si ha questo sospetto, si chiude l’area e si fanno tamponi a tutti, come a Vo’.” Secondo l’esperto, consulente di Zaia per combattere ilin Veneto, “non è negli ospedali che si vince questa sfida: ogni paziente ricoverato in terapia intensiva è una sconfitta. La ...