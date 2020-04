Coronavirus «Il vaccino potrebbe essere pronto a settembre» | l’annuncio dei ricercatori

Leggi su open.online

(Di martedì 28 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaCi sono notizie incoraggianti dal Regno Unito, dove gli scienziati dell’Istituto Jenner dall’Università di Oxford stanno lavorando a unper il. I test clinici su un campione di 800 persone – il primo di questo genere al mondo – sono partiti il 23 aprile per testare l’efficacia delche era stato sviluppato in tempi record nelle settimane precedenti modificando un virus simile che proviene dagli scimpanzé. Nel frattempo, come scrive il New York Times, i test condotti su altri primati, le scimmie macaco rhesus, usando lo stessosviluppato dal laboratorio di Oxford hanno portato dei risultati importanti: dopo 28 giorni dalla somministrazione del, tutte e 28 le scimmie sono guarite. Un risultato che fa ben sperare anche perché, in quanto a primati, ...