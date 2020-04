Coronavirus | il pasticciere | “Ho riaperto | ma senza aiuti diretti mi fermerò”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ una delle poche pasticcerie del Casertano che ha deciso ieri di riaprire, “ma solo per ricominciare a lavorare e perché non ne potevo più di stare fermo, ma con le consegne a domicilio non risolviamo nulla, anche perché le bollette vanno pagate e il pagamento delle tasse è stato solo rinviato a giugno”. Gennaro Chirico ha la pasticceria in pieno centro a Caserta, in via Colombo; in questo periodo ha dovuto mettere in cassa integrazione i dipendenti e da ieri mattina lavora al laboratorio con la figlia. In 24 ore ha avuto appena una decina di ordini. “Si tratta di ordini per piccole quantità di pasticcini – spiega – le torte per ora non vengono richieste, anche perché non si può festeggiare neanche in casa; la situazione è veramente drammatica, ...