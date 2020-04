Coronavirus, il ministro Patuanelli chiarisce: “I congiunti sono i parenti fino all’ottavo grado, gli affini ma anche i fidanzati” (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, Patuanalli: “I congiunti sono i parenti fino all’ottavo grado” I congiunti sono “i parenti fino all’ottavo grado, gli affini e i fidanzati” lo chiarisce il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel corso di un’intervista a Quarta Repubblica sull’emergenza Coronavirus. L’esponente del M55 ha quindi specificato che da lunedì 4 maggio, quando prenderà il via la cosiddetta fase 2, si potranno incontrare dopo quasi 2 mesi di lockdown anche le persone non conviventi che “nel gergo comune possono chiamarsi fidanzato o fidanzata”. Patuanelli, però, ha escluso in maniera categoria che si possa fare una passeggiata con un amico. Lo spettacolo (a sorpresa) delle frecce tricolore su Roma nel primo 25 aprile in lockdown Le dichiarazioni del ministro chiariscono un punto fondamentale ... Leggi su tpi Coronavirus - il ministro Spadafora è cauto : "Allenamenti il 18? Non è detto che si torni a giocare"

